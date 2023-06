Vlahovic resta alla Juve? Ecco la quota

Il futuro di Vlahovic è tutto da definire e anche per i bookmakers la questione è decisamente un rebus. Tra le scommesse sul calciomercato una di queste riguarda proprio la prossima squadra di Vlahovic alla data del primo settembre.

Calciomercato Juve, la quota di Vlahovic al Bayern

Non mancano gli estimatori dell'attaccante serbo, voglioso di rilanciarsi dopo una stagione complicata. La domanda è: sarà ancora a Torino la prossima stagione o accetterà una nuova sfida?

Per le quote la soluzione più probabile al momento è la permanenza alla Juventus, bancata a 2. In caso di addio ai bianconeri è al Bayern che va la quota più bassa, pari a 3 volte la posta. A 4.50 l'approdo al Chelsea mentre Vlahovic al Manchester United è un'opzione proposta a 6.

A 10 ci sono Atletico Madrid e Manchester United, quote alte ma di certo non stratosferiche. Insomma, la "partita" è aperta e la telenovela è solo all'inizio...