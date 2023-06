Il pronostico di Francia-Italia, che debutto per Tonali e compagni

Battesimo di fuoco per l' Italia di Paolo Nicolato alla fase finale degli Europei Under 21 . Gli Azzurrini se la vedranno contro una delle nazionali sulla carta più accreditate per la vittoria finale, la Francia di Sylvain Ripoll . Di fronte le due selezioni che hanno vinto i rispettivi gironi eliminatori, l'Italia con 7 vittorie e 3 pareggi (19 gol fatti e 5 subìti) e la Francia con 8 successi e 2 pareggi (31 gol fatti e 5 subìti).

Francia-Italia, fai il tuo pronostico

L'Italia segna un gol esatto? Scopri la quota

Gli Azzurrini hanno anche vinto le due amichevoli di fine marzo contro (Serbia (2-0) e Ucraina (3-1), venerdì scorso Les Bleus hanno piegato il Messico sempre in gara senza posta in palio con un gol di Caqueret.

L'avversario di Tonali e compagni è di alto livello, le quote suggeriscono il segno 1 valutato 2.12 da Cplay e Begamestar. Il pareggio, poi, si gioca a 3.50 mentre il 2 azzurro paga 3.20. Più elevata la quota della vittoria dell'Italia su Better e GoldBet, pari a 3.40; stessa offerta per un eventuale segno X (1-1 nell'ultimo precedente in amichevole nel 2018), l'1 dei transalpini vale 2.10.

Difficile segnare alla Francia ma qualità e coraggio non mancano alla truppa di Nicolato. Da provare il Multigol "Ospite" 1-2 a 1.57 mentre la possibilità che l'Italia segni un gol esatto (Somma gol ospite 1) è in lavagna a 2.55.