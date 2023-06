Europei Under 21, ecco il pronostico di Belgio-Olanda

Il campionato europeo di calcio Under 21 di Belgio e Olanda ha inizio al "Mikheil Meskhi Stadium" di Tbilisi. Charles De Ketelaere e compagni giungono all'appuntamento con gli "Oranje" dopo aver conquistato un prestigioso primo posto nel gruppo I di qualificazione (6 vittorie e 2 pareggi con 14 reti all'attivo e 2 al passivo in un girone composto da Danimarca, Turchia, Scozia e Kazakistan) mentre la selezione di Erwin van der Looi ha strappato il pass per Euro 2023 grazie ai 26 punti conquistati nel gruppo E (8 successi e 2 pareggi con 32 gol realizzati e 3 subiti).