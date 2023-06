Europei Under 21, quote e pronostico di Germania-Israele

Allo Stadion Ramaz Shengelia di Kutaisi ha inizio l'Europeo della Germania Under 21 . La Nazionale allenata dal tecnico italo-tedesco Antonio Di Salvo giunge in Georgia dopo aver terminato al primo posto il gruppo B di qualificazione. I Campioni d'Europa in carica sfidano Israele , una Nazionale che la Germania ha già sfidato e battuto per due volte nel tragitto verso Euro 2023 (3-2 all'andata e 1-0 al ritorno).

Fai ora i tuoi pronostici!

Germania favorita, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte di Kevin Schade e compagni. Il segno 1 paga mediamente 1.30 mentre la possibilità che l'undici tedesco riesca a chiudere in vantaggio la prima frazione di gara moltiplica la posta per 1.80.

Interessanti anche le opzioni che vedono la Germania segnare almeno un gol per tempo (a 1.85) o addirittura vincere entrambi i tempi di gioco (a 2.80). Per i bookie il match dovrebbe terminare con più di 2,5 reti, la "combo" Over 1,5 Casa+Under 1,5 Ospite si trova in lavagna a 1.65.