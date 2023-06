Premier Division, il pronostico di Derry City-Cork City

Il Cork City è penultimo ma prima di perdere per 2-1 in casa contro il Dundalk era riuscito a totalizzare ben 12 punti nei match contro lo Sligo (1-0), lo Shamrock Rovers (1-0), il Drogheda (1-0) e il Bohemians (2-1). I "Rebel Army" (11 sconfitte su 20) con 34 reti al passivo vantano la seconda peggior difesa del torneo.

Derry City favorito ma... scopri il pronostico

Al "Brandywell Stadium" si affrontano due squadre che non possono permettersi di mancare all'appuntamento con i tre punti. Le quote pendono tutte dalla parte del Derry City (il segno 1 moltiplica la posta per circa 1.40) ma guai a sottovalutare un Cork City che va a segno da ben 7 gare consecutive. Il Multigol Ospite 1-2 al termine del secondo tempo di gioco è in lavagna a 2.20.