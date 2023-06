Argentinos Jrs-Defensa, quote scommesse e pronostico

Argentinos Jrs-Defensa y Justicia è un match tra due squadre che in classifica gravitano in "zona Copa Sudamericana". L'Argentinos nelle prime 20 giornate ha raccolto 29 punti contro i 33 del Defensa che con soli 4 gol subìti in 9 trasferte può vantare la miglior difesa da trasferta del campionato argentino .

Argentinos-Defensa, fai il tuo pronostico

Le quote sorridono ai padroni di casa

Anche la squadra allenata da Gabriel Milito però ha validi argomenti in suo favore. Nelle ultime due giornate di campionato ha piegato per 1-0 Platense e Velez e i suoi numeri casalinghi certificano un'ottima media di 2 gol segnati a partita, un lusso che si concedono in pochi in questo tipo di campionato.

Per le quote l'Argentinos ha ottime possibilità di far suo l'incontro, il segno 1 è proposto a 1.95 mentre il 2 è più alto, a 3.85. Anche alla luce delle statistiche sopra riportate un buon compromesso può essere la combo 1X+Under 3,5, che paga circa 1.60. Per i più arditi, il Multigol Casa 2-4 spinge la quota fino a 2.25.