Europei Under 21, Portogallo-Olanda: ecco il pronostico del match

L' Europeo del Portogallo Under 21 non è di certo iniziato nel migliore dei modi. La Nazionale lusitana allenata da Rui Jorge all'esordio non è riuscita ad arginare gli attacchi di una Georgia che dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0 è riuscita poi a difendere il vantaggio di due reti fino al termine del secondo tempo.

La seconda giornata del gruppo A mette a confronto il Portogallo con l'Olanda. Gli "Oranje" nei primi 90 minuti di questa competizione hanno pareggiato per 0-0 contro il Belgio. Entrambe le compagini nel primo match disputato hanno messo in mostra un calcio prettamente offensivo, il Portogallo contro la Georgia è andato per ben 17 volte al tiro ma soltanto 4 di questi sono terminati nello specchio della porta difesa da Luka Kutaladze. L'Olanda invece con 14 tiri effettuati ha impegnato il portiere belga in 3 occasioni.

Porte violate a Tbilisi

Per i bookie risulta difficile pensare che le due Nazionali possano rimanere a secco anche al "Mikheil Meskhi Stadium" di Tbilisi, il Goal al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per 1.77 mentre la "combo" che lega il Multigol 1-2 Team 1 al Multigol 1-2 Team 2 è in lavagna a 2.50. Più o meno di 2,5 reti al novantesimo? L'Under si gioca a 1.73 mentre l'Over paga doppio.