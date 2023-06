Norvegia-Francia, le quote sorridono ai transalpini

Fai ora i tuoi pronostici!

Francesi favoriti, scopri il pronostico

La Nazionale francese ha tutte le carte in regola per riuscire a mettere in difficoltà la retroguardia scandinava (Emil Konradsen Ceide e compagni nelle precedenti 10 gare disputate hanno subito almeno un gol in ben 8 occasioni), il segno 2, che in caso di vittoria o pareggio della Svizzera contro l’Italia garantirebbe ai transalpini il pass per gli ottavi di finale con una giornata d’anticipo, moltiplica la posta per circa 1.50. Possibile l’Over 2,5 al termine del secondo tempo, la Norvegia ha concluso ben 7 degli ultimi 10 incontri con almeno 3 reti al novantesimo. La “combo” Under 2,5 Casa+Over 1,5 Ospite paga 1.60.