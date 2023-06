Pronostici Europei Under 21, ecco le statistiche di Inghilterra-Israele

I “Tre Leoni” ora sono pronti a sfidare Israele, Nazionale che all’esorido ha fermato sull’1-1 la Germania. La Nazionale inglese nelle ultime 10 sfide disputate (amichevoli comprese) ha senza dubbio messo in mostra tutto il suo potenziale offensivo, Anthony Gordon e compagni con la bellezza di 26 reti realizzate (2,3 gol segnati di media a partita) e soltanto 6 subite hanno fatto registrare per 8 volte la vittoria e per 2 volte la sconfitta.

Inglesi in vantaggio al riposo? Scopri la quota

Le quote pendono tutte dalla parte dei “Tre Leoni” che con la giusta concentrazione potrebbero anche riuscire a chiudere in vantaggio la prima frazione di gara. Il segno 1 al termine dei 90 minuti di gioco è proposto mediamente a 1.35 mentre la possibilità che la selezione inglese chiuda in vantaggio il primo tempo moltiplica la posta mediamente per 1.80. Per chi vuole provare una quota leggermente più alta del segno 1 c’è la “combo” che lega il successo dell’Inghilterra all’Over 1,5 (a 1.50).