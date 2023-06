Repubblica Ceca-Germania, ecco la quota dell'esito Goal

Nel gruppo C oltre ad Inghilterra-Israele va in scena anche la sfida tra la Repubblica Ceca e la Germania. La Nazionale guidata dal tecnico Jan Suchoparek dopo aver perso contro l’Inghilterra non può assolutamente permettersi un’altra sconfitta. La classifica parla chiaro e in caso di un ulterirore ko l’undici ceco sarebbe matematicamente eliminato a prescindere dal risultato di Inghilterra-Israele.