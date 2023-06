Pronostico Shamrock-Derry, ecco chi è favorito

Shamrock-Derry, fai il tuo pronostico

Precedenti e consigli scommesse

Lo Shamrock può vantare il miglior attacco della Premier Division mentre il Derry ha il secondo miglior score esterno del torneo. Ospiti decisamente votati all'Under 2,5, esito presente finora in 15 delle 22 partite giocate.

Da tener presente che le due squadre si affrontano per la terza volta in questo campionato e chi giocava in casa ha sempre perso.

Per le quote la storia non si ripeterà alla luce dell'1.75 previsto per la vittoria dello Shamrock. Finora Kavanagh e compagni hanno subìto gol in 7 delle 11 gare interne giocate. Il Goal, in questo contesto, può essere preso in considerazione.