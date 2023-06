Brasileirao, 12ª giornata: il pronostico di Vasco-Cuiaba

Il Brasileirao si appresta a mandare in archivio la 12ª giornata, Vasco-Cuiaba non sarà un match di cartello ma regala comunque spunti interessanti per le scommesse . Padroni di casa con 6 punti all'attivo, il Cuiaba ne ha dodici di cui ben dieci conquistati in trasferta. Un monito per il Vasco che già di suo sta andando decisamente male e le sei sconfitte di fila sul groppone sono lì a certificarlo.

Vasco-Cuiaba, fai il tuo pronostico

Per le quote vince il Vasco

Un pareggio e quattro sconfitte, questo il desolante score casalingo del Vasco a cui, come detto, fa da contraltare il buon rendimento esterno del Cuiaba, squadra che convive con l'Under 2,5 da 6 partite di fila in campionato.

Difficile in questa situazione dare fiducia al Vasco, tuttavia decisamente appoggiato dai bookmakers. L'1 al 90' vale 1.95, circa la metà della quota assegnata al 2 del Cuiaba. Un altro Under 2,5 è offerto a 1.60, da tener presente che il Vasco in casa non ha ancora mai fatto registrare il Multigol 2-3. Un esito che, per la cronaca, è in lavagna a 1.97.