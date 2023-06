Under 21000€:sono i premi in palio con l'ultima schedina del Fun

E' stata una stagione bellissima all'insegna dei pronostici e del divertimento con tuttosport.fun ma il bello deve ancora venire: finiti i campionati principali, mancano da assegnare 21.000€ di premi ed è rimasta l'ultima Schedina: quella sui Campionati Europei Under 21.

Come sempre, 8 pronostici e un risultato esatto per determinare i primi 180 con il punteggio più alto: attenzione, a parità di classifica vincerà chi ha realizzato per primo il pronostico.

Ecco i premi in palio in base al piazzamento:

7 Buoni Amazon da 250€

28 Ingressi allo Stadio X2 di valore equivalente a 250€

14 Tessere Decathlon da 150€

7 Buoni Amazon da 100€

25 Tessere Decathlon da 100€

35 Ingressi allo Stadio X2 di valore equivalente a 100€

29 Buoni Amazon da 50€

35 Tessere Decathlon da 50€

Intanto facciamo i complimenti ai 75 vincitori dell'ultima schedina che si sono divisi quasi 9.000€ di premi: ha vinto "gio1990" con 7 esiti indovinati + il risultato esatto...fenomeni che meriterebbero una ribalta nazionale!

Attenzione, la Schedina scade con la partenza del primo evento che è Olanda-Georgia per cui è richiesto di indovinare l'esito Under/Over 3.5.

Tra le selezioni anche Italia-Norvegia con l'esito 1X2 e il Risultato Esatto, su questo match si decideranno presumibilmente le posizioni in classifica.

Per avere più vantaggi possibili collegati al Gruppo Telegram del Gioco.

Buon Divertimento e al prossimo anno