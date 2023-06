Pronostico Olanda-Georgia, l'Over 2,5 si gioca a 1.75

Il programma degli Europei Under 21 continua ad andare avanti e nel gruppo A c'è una Georgia che comanda la classifica del girone con due punti di vantaggio su Belgio e Olanda e ben tre sul Portogallo fanalino di coda. La Nazionale allenata da Ramaz Svanadze è reduce dal pareggio per "2-2" con i "Diavoli Rossi". La partita andata in scena alla " Boris Paichadze Dinamo Arena " ha visto il Belgio dominare e chiudere il primo tempo sul punteggio di 2-0. La Georgia nella ripresa non si demoralizza, anzi, prima accorcia le distanze con un gran gol da fuori area di Georgiy Tsitaishvili e poi riesce a trovare la rete del pareggio con un colpo di testa di Giorgi Guliashvili .

Alla Georgia ora basta conquistare un punto contro l'Olanda per passare alla fase finale del torneo. Gli "Oranje" nelle prime due gare disputate nel gruppo A hanno pareggiato sia con il Belgio (0-0) che con il Portogallo (1-1).

Georgia scatenata, scopri il pronostico

Le Georgia va a segno da ben sei incontri consecutivi e nelle precedenti quindici apparizioni in campo è rimasta a secco soltanto nell'amichevole disputata contro la Turchia. Le quote vedono l'Olanda partire con i favori del pronostico (il segno 1 si gioca a circa 1.70) ma contro la Nazionale padrona di casa potrebbero subire gol in almeno un'occasione. Gli "Oranje" dopo quattro Under 2,5 consecutivi potrebbero tornare a regalare l'esito opposto. L'Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro paga mediamente 1.75 mentre il Multigol Ospite 1-2 vale 1.65.