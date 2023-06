Europei Under 21, Spagna-Ucraina: migliori quote e pronostico

Spagna-Ucraina, fai il tuo pronostico

Le scommesse sui calci d'angolo

La Spagna ha battuto al debutto la Romania per 3-0 per poi superare di misura la Croazia 1-0 grazie al gol in apertura di Abel Ruiz. Nessuna rete al passivo anche per la sorprendente Ucraina, che dopo il 2-0 alla Croazia ha concesso il bis capitalizzando l'autogol del rumeno Dican all'89'.

Curiosità, neanche un minuto ancora per Mudryk, la stellina in forza al Chelsea. La nazionale di Rotan va a segno da 17 partite consecutive, di contro c'è una Rojita che nelle ultime 12 gare giocate ha collezionato 12 vittorie e 2 pareggi.

Spagna favorita a 1.70 nella scommessa sull'1X2 finale, il pareggio si gioca a 3.80 mentre il 2 dell'Ucraina può anche quintuplicare la puntata.

Puntate aperte anche sui calci d'angolo, finora la Spagna è avanti 15 a 9 nei confronti dell'Ucraina. Il segno 1 nell'1X2 Corner è proposto a 1.60.