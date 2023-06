Pronostico Croazia-Romania, l'Over 1,5 Casa vale 2.12

Per loro l'avventura è già finita. Croazia e Romania sono tagliate fuori dalla qualificazione ai quarti degli Europei Under 21. Fatali le sconfitte rimediate da Ucraina e Spagna nei primi 180 minuti, sfide in cui le due selezioni allenate da Skocic e Sandoi non sono oltretutto riuscite a segnare neanche una rete.