Italia-Norvegia Under 21, il pronostico: il Goal vale 1.70

Italia-Norvegia, fai il tuo pronostico

Italia favorita a 1.70

Scandinavi ancora al palo e con chances di qualificazione ridotte al lumicino dopo i ko con Svizzera (1-2) e Francia (0-1). Contro i Bleus però la Norvegia è riuscita a stare in partita fino all'ultimo (anche grazie alle parate di Klaesson e al leziosismo dei transalpini), sfiorando il gol del pari nei disperati assalti finali.

L'Italia è calata alla distanza contro la Svizzera dopo un primo tempo dominato. Sarà dunque importante tenere alta la concentrazione per tutto l'arco dell'incontro: superiorità tecnica pro Azzurrini ma i tanti impegni ravvicinati possono pesare.

Osservando le quote relative ai principali mercati la previsione dei bookie è: Italia favorita a 1.65 in un match da Goal e Over 2,5. Negli ultimi match giocati da Bellanova e compagni sono stati sempre messi a segno almeno due gol. La combo 1x+Over 1,5 può essere adeguata per la sfida della Cluj Arena.