Inghilterra-Germania, ecco il pronostico del match

La classifica del gruppo C vede al comando l'Inghilterra con 6 punti, al secondo posto c'è la Repubblica Ceca con 3 mentre Germania e Israele al momento seguono rispettivamente in 3ª e 4ª posizione a quota 1. La sfida in programma alla "Adjarabet Arena" di Batumi (3ª e ultima giornata della fase a gironi) mette a confronto un'Inghilterra già qualificata al turno successivo e una Germania che per passare ai quarti di finale dovrà vincere contro i "Tre Leoni" e sperare per non fare troppi calcoli che Israele batta la Repubblica Ceca con al massimo un gol di scarto. Germania e Israele all'esordio hanno pareggiato per 1-1 quindi in caso di arrivo a pari punti sarà la differenza reti tra le due Nazionali a fare la differenza.