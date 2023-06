Copa Sudamericana, quote e pronostico di Botafogo-Magallanes

La fase a gironi di Copa Sudamericana sta per volgere al termine. L'ultima tranche di gare consegnerà i verdetti definitivi, le prime classificate degli otto gironi si qualificano direttamente agli ottavi mentre le seconde devono disputare i sedicesimi con le terze dei gironi di Libertadores . Tra le squadre in campo nella notte italiana tra giovedì e venerdì c'è il Botafogo , capolista del Brasileirao (dove ha appena battuto 1-0 in trasferta il Palmeiras ). I brasiliani cercano una vittoria con diversi gol di scarto a spese del Magallanes (Cile), ultimo e tagliato fuori dai giochi con tre pareggi e due sconfitte all'attivo nelle precedenti cinque partite.

Botafogo-Magallanes, fai il tuo pronostico

Tentazione Over 3,5, scopri la quota

Il Botafogo ha 9 punti come l'LDU Quito ma, a parità di differenza reti (+5), i brasiliani sono al momento primi avendo segnato due gol in più rispetto agli ecuadoregni. Un vantaggio da incrementare battendo nettamente un Magallanes che nelle due trasferte fin qui disputate ha incassato ben 7 reti.

Sulla carta non c'è storia, la vittoria del lanciatissimo Botafogo paga soltanto 1.15. Ha senso puntare sull'Over 2,5 a 1.60 oppure sull'1 handicap a 1.53. Volendo alzare il tiro, l'Over 3,5 (quattro o più segnature in partite) paga circa 2.50.