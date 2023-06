Pronostico Shelbourne-Derry, combo ed esito Multi chance

Nulla da fare contro lo Shamrock , il Derry City si è arreso alla capolista (0-1) che ora è a 7 punti di distanza. L'operazione riscatto scatta al Tolka Park di Dublino, tana di uno Shelbourne che ha collezionato 30 punti in 21 partite e finora ha pareggiato più di tutti (9 volte) in Premier Division .

Shelbourne-Derry City, fai il tuo pronostico

2 primo tempo o 2 finale? Scopri la quota

Per le quote non ci saranno molte reti in questa partita, le due squadre sono le "regine " dell'Under 2,5 in campionato e nei due incroci stagionali si è visto un solo gol: Shelbourne-Derry 0-1, Derry-Shelbourne 0-0.

Merita rilievo anche un altro dato, ovvero l'assenza del segno 2 sia à metà gara che al 90' nelle ultime 8 partite giocate dal Derry City. Dalle statistiche appena riportate si possono ricavare un paio di spunti per le scommesse su Shelbourne-Derry. La combo X2+Under 3,5, in lavagna a 1.55, e l'esito Multi chance 2 primo tempo o 2 finale (in controtendenza) offerto a 1.72.