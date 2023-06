Europei Under 21, quarti di finale: il pronostico di Spagna-Svizzera

Poteva essere Spagna-Italia e invece no. Sarà la Svizzera , stasera a Bucarest , a sfidare la selezione di Santiago Denia nei quarti degli Europei Under 21 . La Rojita ha chiuso al primo posto nel gruppo B con 7 punti (6 gol fatti e 2 subìti), gli stessi dell'Ucraina ma con un gol in più nella differenza reti . Gli elvetici, nonostante gli 8 gol incassati nel girone D (peggior difesa tra le 16 approdate alla fase finale), arrivano a giocarsi un posto in semifinale contro una delle favorite per la vittoria finale .

Spagna-Svizzera, fai il tuo pronostico

Spagna, quanti gol nei secondi tempi!

La Svizzera ha dimostrato di avere individualità interessanti davanti ma la difesa non è all'altezza di questo palcoscenico. Quanto alla Spagna, le seconde linee hanno fatto rimpiangere i "titolari" e gli sprechi in zona gol (vero, Camello?) hanno quasi superato le azioni concretizzate. La superiorità della Rojita però non sembra in discussione e anche i bookmakers hanno pochi dubbi su chi vincerà al 90'. L'1 della Spagna vale 1.52, la X sale a 4.45 mentre il 2 rende 6.25 volte la posta.

Sancet (in ombra finora) e compagni possono andare a segno almeno due volte, l'Over 1,5 Casa paga 1.55. Vale "solo" 1.40 invece l'ipotesi che la Spagna vada a segno nella ripresa: finora gli iberici sono andati in gol dopo il riposo in cinque occasioni su sei.