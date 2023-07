Liga Profesional, ecco il pronostico di Barracas Central-River Plate

In Argentina c'è una squadra che sta letteralmente dominando il campionato. Il River Plate dopo le prime 21 giornate occupa il primo posto in classifica con ben 10 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici. La squadra allenata da Martin Demichelis in questa prima parte di stagione è riuscita a conquistare i tre punti in ben 16 occasioni (2 pareggi e 3 sconfitte nelle restanti 5 gare) e con 39 reti all'attivo e soltanto 13 al passivo vanta il miglior attacco e la seconda miglior difesa della Liga Profesional .

Il River Plate inoltre è anche la squadra che ha totalizzato più punti di tutti in trasferta, la compagine biancorossa nelle 11 partite esterne fin qui disputate ha fatto registrare la bellezza di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Il Barracas Central, prossimo avversario dei primi della classe, è posizionato nella parte medio-bassa della classifica con 24 punti. Bruno Sepulveda e compagni nonostante abbiano ben 26 punti in meno del River Plate meritano comunque una particolare attenzione poichè non perdono in casa da ben 4 gare consecutive (da segnalare l'1-0 inflitto al San Lorenzo).

Da non escludere l'esito Goal

Le quote pendono nettamente dalla parte dei "los Millonarios" (il segno 2 è in lavagna a circa 1.50) ma non si può escludere la possibilità che il Barracas Central riesca a trovare la via del gol in almeno un'occasione. Da notare infatti come il River Plate nelle precedenti 6 gare ufficiali (Copa Libertadores compresa) disputate in trasferta abbia sempre fatto registrare il Goal al triplice fischio dell'arbitro. La "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5 è proposta mediamente a 1.40 mentre l'accoppiata X2+Goal paga 2.20.