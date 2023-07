Europei Under 21, ecco il pronostico e le quote di Inghilterra-Portogallo

Gli Europei Under 21 proseguono con il confronto in programma al "Ramaz Shengelia" di Kutaisi tra l'Inghilterra e il Portogallo. La Nazionale inglese rispetto all'ultimo campionato europeo disputato ha compiuto dei veri e propri passi da gigante. I "Tre Leoni" nel 2021 non sono riusciti a superare la fase a gironi del torneo mentre in questa edizione hanno chiuso il gruppo C al primo posto con 9 punti su 9, 6 gol realizzati e nessuno subito. Nel dettaglio l'undici allenato da Lee Carsley ha battuto per 2-0 Repubblica Ceca, Israele e Germania.