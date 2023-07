Atletico Paranaense-Palmeiras, ecco il pronostico del match

Alla “ Ligga Arena ” il Palmeiras va a caccia di riscatto dopo aver subito una doppia sconfitta contro Bahia (1-0) e Botafogo (1-0). La compagine biancoverde si appresta a disputare la sua 7ª trasferta del torneo (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con 10 gol all’attivo e 4 al passivo nelle prime sei) contro un Atletico Paranaense che in casa ha conquistato la bellezza di 15 punti su 18 (5 successi e 1 sconfitta).

Ospiti favoriti, scopri il pronostico

Le quote pendono leggermente dalla parte degli ospiti, il segno 2 al termine del secondo tempo paga 2.25 mentre la vittoria dei padroni di casa si gioca a circa 2.95. Curiosità: l’Atletico Paranaense nelle precedenti 10 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico (coppe comprese) ha sempre fatto registrare l’esito “Dispari” (la partita è sempre terminata con 1,3,5,7... gol al 90’), il “Pari” in controtendenza moltiplica la posta per 1.80.