Francia-Ucraina, quote ok per i transalpini ma...

Europei Under 21, entrambe le Nazionali non hanno mai perso nelle prime tre gare disputate in questa edizione del torneo

01 . 07 . 2023 23:06 1 min pronosticoFranciaUcraina

© EPA

Alla "Cluj Arena" va in scena Francia-Ucraina, sfida tra la Nazionale capolista del gruppo D e la seconda classificata del gruppo B. La Nazionale transalpina nelle prime 3 gare disputate in questa competizione ha sempre conquistato i tre punti contro l'Italia (2-1), la Norvegia (1-0) e la Svizzera (4-1) mentre l'undici ucraino ha chiuso il suo girone con due vittorie (2-0 contro la Crozia e 1-0 contro la Romania) e un pareggio (2-2 con la Spagna). Fai ora i tuoi pronostici! Show in vista alla Cluj Arena La partita mette in palio l'accesso alle semifinali del torneo. Quote alla mano sono i francesi a partire con i favori del pronostico (il segno 1 vale soltanto 1.65) ma guai a sottovalutare un'Ucraina che comunque è riuscita chiudere da imbattuta il suo girone. Da provare la "combo" Goal+Over 2,5 offerta a 2.25. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

