Eliteserien, 12ª giornata: il pronostico di Stabaek-Stromsgodset

Il campionato norvegese sta per archiviare la 12ª giornata, Stabaek-Stromsgodset è un po’ un match tra “Color che son sospesi” tra zona Europa e zona retrocessione. Lo stato di forma è un elemento che depone a favore degli ospiti, che negli ultimi cinque turni di campionato hanno ottenuto 10 punti e si sono concessi il lusso di battere, una settimana fa, l’inarrestabile Bodo Glimt per 2 a 0. Viceversa lo Stabaek , promosso dal campionato di seconda divisione, nelle ultime cinque partite di Eliteserien ha rimediato tre sconfitte.

Stabaek-Stromsgodset, fai il tuo pronostico

Le statistiche delle due squadre

Se si guardano le rispettive statistiche sull’Under/Over 2,5 non c’è “accordo”, visto che lo Stabaek in 11 partite ha centrato 8 volte l’Under mentre lo Stromsgodset ha messo a referto 8 Over. Meglio quindi virare sull’esito Goal (in lavagna a 1.60).

Capitolo curiosità. Finora le gare dello Stabaek sono state più vivaci anche nei primi 45’, come certificato dai 7 Over 1,5 primo tempo collezionati. Questo esito, invece, si è visto una sola volta nelle 11 partite di campionato giocate dallo Stromsgodset.