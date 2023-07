Il pronostico di Newell's-Gimnasia: l'Over 1,5 a 1.55

Nel posticipo della 22ª giornata di Liga Profesional il Newell’s Old Boys cerca i tre punti per avvicinarsi all’obiettivo “ Copa Sudamericana ”. La compagine allenata da Gabriel Heinze ospita il Gimnasia la Plata , che in classifica ha solo tre punti in meno rispetto agli odierni rivali.

Newell's-Gimnasia, fai il tuo pronostico

Per i bookie è match da segno "1"

Cosa può fare la differenza? Il fattore campo. In casa Aguirre e compagni hanno perso solo contro il River Plate capolista, subendo oltretutto solo due reti all’Estadio Marcelo Bielsa.

Il Gimnasia nelle ultime cinque trasferte disputate tra campionato e Copa Sudamericana non ha mai vinto nè segnato. Davvero notevole l’empatìa con l’Under 2,5, esito centrato nelle ultime 12 partite giocate (mentre la striscia di Under 2,5 consecutivi del Newell’s si ferma a 6).

Alla luce di questi dati sono due le opzioni che risultano più probabili, anche nelle stime dei bookie: il segno 1, offerto a 1.90, e l’Under 2,5 proposto a poco più di 1.40.

Rischioso orientarsi sull’Over 2,5 in controtendenza ma almeno due reti totali potrebbero vedersi. E l’Over 1,5 a 1.55 non si butta certo via...