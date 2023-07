Lanus-Velez di Liga Profesional: statistiche e pronostico

Giusto il tempo di archiviare la ventiduesima giornata di Liga Profesional e via con un altro turno, inaugurato da Lanus-Velez. Le due formazioni sono reduci da una vittoria per 1-0 in campionato, il Lanus l'ha ottenuta in casa del Platense mentre il Velez l'ha conquistata nel suo stadio contro l'Arsenal Sarandi.