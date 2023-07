Coppa di Brasile, analisi e statistiche di Bahia-Gremio

E dopo essersi sfidate in campionato per Bahia e Gremio è giunto il momento di contentendersi l'accesso alle semifinali di Coppa di Brasile . L'ultimo precedente tra le due squadre, andato in scena soltanto 4 giorni fa sempre all'Arena Fonte Nova, è terminato con la vittoria del Gremio per 2-1 (la partita dopo aver regalato ben 2 reti nel primo tempo è stata decisa da un gol realizzato da Gustavo Martins al 5° minuto di recupero del secondo tempo).

Entrambe le compagini giungono all'appuntamento dopo aver strappato il pass per i quarti di finale nel match di ritorno. Il Bahia dopo aver pareggiato per 0-0 sul campo del Santos è riuscito ad imporsi per 2-1 davanti al proprio pubblico mentre il Gremio contro il Cruzeiro ha prima pareggiato in casa per 1-1 e poi in trasferta è riuscito a battere l'undici biancoblù per 1-0.

Quote e statistiche del match

Le quote di questo incontro si preannunciano molto equilibrate. Il segno 1 moltiplica la posta per circa 2.55 mentre il "2" al termine del secondo tempo è proposto a circa 2.60.

Il Gremio, secondo in classifica nel principale campionato brasiliano, potrebbe sorprendere nuovamente la difesa del Bahia. Il Multigol Ospite 1-2 al novantesimo sembra dare sempre le giuste garanzie, il Gremio nelle precedenti 10 trasferte disputate è rimasto a secco soltanto in 2 occasioni mentre nelle restanti 8 gare esterne ha sempre realizzato 1 o 2 reti.