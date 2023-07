Liga Profesional, 23ª giornata: il pronostico di Godoy Cruz-Platense

Il secondo incontro in ordine temporale della 23ª giornata di Liga Profesional è Godoy Cruz-Platense . I padroni di casa nell'ultimo turno hanno pareggiato 1-1 sul campo del Talleres Cordoba mentre il Platense è stato sconfitto 1-0 in casa dal Lanus , confermandosi squadra "lunatica": nelle ultime giornate ha perso 6 volte e vinto 4.

Godoy Cruz-Platense, fai il tuo pronostico

Solo un pareggio in trasferta per il Platense

Dal punto di vista statistico il Platense fa registrare più di un dato interessante. I suoi ultimi 5 match di campionato hanno regalato la combo No Goal+Under 2,5 mentre in trasferta il segno X si è visto in una sola occasione, 1-1 contro il Velez.

Il Godoz Cruz nel 2023 ha disputato 11 partite in casa (10 in campionato più una in Copa Argentina) e l'unico neo è rappresentato dal ko con l'Estudiantes (0-1) datato 18 febbraio. Per il resto, si registrano 7 vittorie e 3 pareggi. Un ruolino di marcia che spinge il pronostico dalla parte del club di Mendoza, l'1 vale un raddoppio mentre pareggio e segno 2 pagano circa 3.30 e 3.80.

Come detto col Platense di mezzo può succedere di tutto, meglio dunque coprirsi con una combo: la 1X+Under 3,5 vale 1.52 mentre la 1X+Multigol 1-4 si gioca a 1.45.