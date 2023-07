Israele-Inghilterra, il pronostico della semifinale degli Europei Under 21

Sono rimaste in quattro a giocarsi il titolo di Campione d'Europa Under 21. Due di loro sono Israele-Inghilterra, che daranno vita ad un remake in semifinale. Già, le due nazionali si sono affrontate nella fase a gironi e in quell'occasione Gordon e compagni hanno vinto per 2-0.

Israele-Inghilterra, fai il tuo pronostico

Over 2,5: chi l'ha visto?

Israele ha battuto ai rigori la Georgia al termine di una gara senza reti mentre l'Inghilterra pur soffrendo molto contro il Portogallo ha avuto la meglio, riuscendo a non incassare gol per la quarta partita di fila in questi Europei. Curioso come entrambe "cerchino" il primo Over 2,5 in questa kermesse, con gli inglesi che hanno messo a referto anche un poker di No Goal.

Difficile che una nazionale che finora ha segnato solo due reti in quattro incontri riesca a mettere in difficoltà l'Inghilterra, super favorita per la vittoria del match.

Segno 2 nettamente in cima alle preferenze, possibile che Ramsey e compagni riescano ad andare a segno almeno due volte (esito Over 1,5 Ospite).