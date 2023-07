Campionato argentino, ecco il pronostico di Rosario-Estudiantes

Al " Gigante de Arroyito " va in scena la sfida tra il Rosario e l' Estudiantes .Il confronto tra le due compagini promette spettacolo, da una parte c'è una squadra che non ha mai perso nelle prime 11 gare interne del torneo (8 vittorie e 3 pareggi con 22 gol fatti e 8 subiti) mentre dall'altra c'è uno dei club migliori per rendimento esterno (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte con 9 reti all'attivo e 9 al passivo).

Show in vista al " Gigante de Arroyito"

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 paga 2.80 mentre il "2" si gioca a 2.50. Da segnalare che il Rosario nelle precedenti cinque gare disputate davanti al proprio pubblico ha sempre fatto registrare l'Over 1,5 e in quattro occasioni è riuscito a spingersi oltre la soglia delle 2,5 reti al 90'. La possibilità la sfida tra le due squadre termini con almeno due reti moltiplica la posta per 1.45.