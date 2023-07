Pronostici Premier Division, le migliori quote di St. Patricks-Cork City

In Premier Division il discorso per il titolo non è ancora chiuso. Merito del Dundalk che la scorsa settimana ha battuto 2-0 lo Shamrock capolista, ora con soli 4 punti di distanza su un St. Patricks che ha rifilato addirittura 7 reti al malcapitato UC Dublino .

St. Patricks-Cork City, fai il tuo pronostico

I consigli sull'esito 1X2 finale e non solo

Il St. Patricks è la squadra migliore d'Irlanda per numero di punti conquistati in casa: 25 sui 36 totali a disposizione. Sempre vittorioso nelle ultime 5 gare interne, l'undici di Dublino riceve a Richmond Park un Cork City che lontano da casa ha uno score di un successo (sul Drogheda), 2 pareggi e 7 sconfitte.

Indicazioni utili arrivano anche dai due precedenti tra le due squadre nel campionato in corso: doppio successo per il St. Patricks con 4-0 interno e 3-2 esterno. Insomma, non ci si è davvero annoiati.

Gli indizi portano dunque verso due strade, il segno 1 (a 1.50) e l'Over 2,5 (a 1.75), esiti che si possono legare anche in combo.

Da tener presente, poi, che con il Cork City in campo non si sono ancora mai visti i risultati: 3-0, 3-1, 3-2, 4-1 e 4-2. Alcuni di questi possono essere scelti e inseriti in un cluster: l'ambizioso "3-1/3-2/4-1/4-2" rende oltre 6 volte la posta.