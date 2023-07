Pronostico Sarmiento-Talleres Cordoba: entrambe a segno? Possibile...

Il programma della 23ª giornata vede il Talleres Cordoba giocare in trasferta sul campo di un Sarmiento (attualmente posizionato nella seconda metà della classifica) che in casa non perde dal lontano 20 marzo scorso. La squadra biancoverde dopo il "2-0" subito contro il River Plate ha fatto registrare 3 vittorie (2-0 con l'Argentinos Jrs, 1-0 con l'Arsenal Sarandi e 4-1 con l'Ateltico Tucuman) e 3 pareggi (1-1 contro il Godoy Cruz e 0-0 con Huracan e Newells Old Boys) nelle successive 6 gare interne.

Fai ora i tuoi pronostici!

Biancoblù favoriti ma... scopri il pronostico!

Il Talleres Cordoba proverà a rialzare la testa dopo aver strappato soltanto un punto nelle precedenti due gare del torneo. Le quote sorridono ai biancoblù che partono favoriti a 2.10, la "X" si trova in lavagna a 2.85 mentre la vittoria del Sarmiento è offerta. mediamente a 3.45. Da non escludere il Goal a 1.95.