Belgrano-Barracas Central: ecco il pronostico del match

Il Barracas Central ha fatto registrare il segno X per 4 volte nelle ultime 5 cinque trasferte di campionato e con 12 reti all'attivo e 12 al passivo ha perso soltanto 2 delle precedenti 10 giornate.

Padroni di casa a segno, scopri il pronostico

Per il Barracas Central però non sarà semplice riuscire a vincere sul campo di un Belgrano che in casa viaggia a una media di 0,5 reti subite a partita. Il segno 1 raddoppia la posta in palio mentre la doppia chance X2 si gioca a 1.75 (il "2" regala un moltiplicatore pari a 3.55). Può starci il Multigol Casa 1-2 al termine del secondo tempo.