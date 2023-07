Liga Profesional, può starci l'Under 2,5 in Velez-Godoy Cruz

Allo stadio " José Amalfitani " di Buenos Aires va in scena il confronto tra il Velez e il Godoy Cruz . Il Velez tra tutte le squadre del campionato maggiore argentino è quella che ha fatto registrare per più volte (in ben 7 gare su 12) il segno X in casa. Il club biancoceleste nelle restanti 5 gare interne ha centrato il successo in 3 occasioni.

Il Godoy Cruz in classifica vanta ben 12 punti in più del Velez ma focalizzando l'attenzione soltanto sulle sfide esterne dei biancoblù si nota subito come l'undici allenato da Daniel Oldra faccia molta fatica a vincere in trasferta (3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con soli 9 gol fatti e 16 subiti).

La partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 vale circa 2.40, la "X" si gioca a 2.90 mentre il "2" è offerto mediamente a 2.80. Poche reti nell'aria, in 4 delle precedenti 5 sfide disputate dal Velez in casa e dal Godoy Cruz in trasferta è sempre uscito l'Under 2,5.