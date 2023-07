Pronostico Barracas Central-Argentinos Jrs, match di Liga Profesional

Prosegue senza soste la Liga Profesional , il massimo campionato argentino . Per assistere a Barracas Central-Argentinos Jrs non serve fare le ore piccole: il calcio d’inizio è alle 19 di lunedì in Italia.

Esito Multigol 2-3, ecco quanto paga

L’undici di casa si sta avvicinando alle zone di classifica che valgono un posto nella prossima edizione di Copa Sudamericana ma occorre spingere ancora sull’acceleratore. L’Argentinos di Gabriel Milito, invece, dopo 4 vittorie di fila tra campionato e Libertadores è incappato in una fase di stanca: ko per 1-0 sul campo del Banfield e pari interno per 0-0 col modesto Instituto.

Nel ruolino di marcia del Barracas Central brilla il recente 2-1 inflitto al River Plate al “Claudio Fabian Tapia”. L’Argentinos Jrs come detto di recente non ha convinto ma, pur avendo segnato solo 5 gol in 12 trasferte, ha le quote dalla sua parte. Occhio al super “ritardo”: nelle ultime 18 partite giocate l’Argentinos Jrs non ha mai fatto registrare la somma gol 2. Il pronostico? Occhio al Multigol 1-2 a 1.80, o al Multigol 2-3 offerto a 2.03.