Quote scommesse Colon-Belgrano: segno 1 a 2.25

La sfida tra Colon e Belgrano non arriva certo nel miglior momento stagionale per le due compagini , reduci da due sconfitte negli ultimi 180 minuti di campionato . Ma vanno fatte opportune distinzioni. Il Colon è sì crollato col Racing (0-4) ma in precedenza non perdeva un match casalingo dall’11 febbraio, 0-2 col Sarmiento. Il Belgrano , prima di farsi sorprendere nel suo stadio dal Barracas Central (0-2), aveva perso 0-1 sul campo dell’Instituto inanellando il quinto ko esterno di fila in Liga Profesional senza neanche un gol segnato!

Colon-Belgrano, fai il tuo pronostico

Belgrano, in trasferta c'è un esito ricorrente

Se pare opportuno definire altalenante il Belgrano visto all’opera in trasferta (4 vittorie, un solo pareggio e 7 sconfitte), c’è però una costante da evidenziare: il No Goal ha risposto presente in ben 11 di queste 12 partite prese in considerazione.

Di contro, il Colon versione casa ha pareggiato la metà degli incontri fin qui disputati e sul fronte Goal/No Goal fa registrare una leggera prevalenza di Goal (7) sul No Goal (5).

Cosa dicono le quote? Il Colon è indicato come favorito con il valore del segno 1 che si attesta sul 2.25. Difficile escludere il pareggio in un match del genere, meglio quindi affidarsi ad una combo: 1X+Under 3,5 (o 4,5).