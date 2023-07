Champions League, ecco il pronostico di Ballkani-Ludogorets

Al "Suhareka City Stadium" di Suva Reka va in scena Ballkani-Ludogorets, match valido per l'andata del primo turno preliminare di Champions League. I padroni di casa sono reduci dal pareggio per 2-2 ottenuto nell'amichevole disputata contro lo Struga mentre l'undici bulgaro nelle precedenti tre gare non ufficiali disputate ha fatto registrare un triplo successo contro Marek (1-0), Lokomotiv Plovdiv (3-0) e U. Craiova (2-0).