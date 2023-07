Rosario-Central Cordoba, il pronostico e le statistiche del match

Il Central Cordoba è reduce da sei risultati utili consecutivi (2 vittorie e 4 pareggi con 7 reti all'attivo e soltanto 3 al passivo) e con 6 segni X su 11 è una delle squadre ad aver pareggiato di più in trasferta (2 successi e 3 sconfitte nelle restanti 5 gare esterne).

Rosario favorito contro il Central Cordoba, scopri il pronostico

Partita equilibrata, le quote pendono dalla parte dei padroni di casa (il segno 1 raddoppia la posta in palio) ma non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. Più Under che Over 2,5, la possibilità che il match finisca con meno di 2,5 reti è in lavagna a circa 1.60 mentre la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3 moltiplica la posta per 1.90.