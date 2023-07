Il calciomercato delle scommesse: chi cambia squadra? Tutte le quote

Trattative in entrata ma anche in uscita, con il calciomercato aperto tutte le squadre stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Puntate aperte su chi cambierà maglia entro il primo settembre 2023.

Molti giocatori con la valigia pronta

Per le quote i maggiori indiziati a cambiare squadra nelle prossime ore dovrebbero essere Beto e Koopmeiners. L'attaccante dell'Udinese dopo aver realizzato ben 10 reti nel precedente campionato di Serie A sembra essere molto vicino al passaggio all'Atalanta che nel frattempo potrebbe monetizzare con la cessione del centrocampista olandese. Beto lontano da Udine si gioca soltanto a 1.40 mentre la possibilità che la "Dea" di Gasperini si privi delle giocate di Koopmeiners paga 1.57.

Nicolò Zaniolo cambierà squadra in questa sessione di calciomercarto? Il "Si" che porterebbe il talento italiano a giocare con una maglia diversa da quella del Galatasaray moltiplica la posta per 1.90.

Risulta difficile pensare ad una Roma senza Paulo Dybala, il "Cambia squadra: Si" dell'argentino è proposto addirittura a 7. Alvaro Morata invece sembra essere sul piede di partenza, il suo trasferimento è offerto solamente a 1.20.

Un altro "bomber" con la valigia pronta è Gianluca Scamacca. L'ex attaccante del Sassuolo lascerà il West Ham? Il "Si" si gioca a 1.30.

Per le quote è in dubbio il futuro di Fabio Miretti (il centrocampista lontano da Torino paga 1.85) mentre sembra quasi certa la permanenza di Baldanzi all'Empoli.