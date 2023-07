Champions League, Slovan Bratislava-Hesperange: slovacchi nettamente favoriti

Preliminari di Champions League, la partita in programma al "Tehelné pole" di Bratislava non dovrebbe regalare grosse sorprese. Lo Slovan davanti al proprio pubblico ha senza dubbio le carte in regola per ipotecare il passaggio del turno contro l'Hesperange. I campioni di Slovacchia in carica sono reduci da 4 amichevoli vinte (l'ultima per 4-1 contro il Rapid Bucarest) e nel precedente campionato hanno fatto registrare ben 12 successi su 16 in casa.