Atletico Paranaense-Flamengo, l'analisi e le statistiche del match

I riflettori sono tutti puntati su Atletico Paranaense-Flamengo, match in programma alla "Ligga Arena" di Curitiba e valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa del Brasile. La sfida riparte dal 2-1 per il Flamengo che il 6 luglio scorso è stato bravo a ribaltare nella ripresa lo "0-1" iniziale (gol di Agustin Canobbio dopo soli 7 minuti di gioco) con le reti siglate da Pedro (su rigore) e Bruno Henrique.