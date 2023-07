Coppa del Brasile, Palmeiras-Sao Paulo: rimonta possibile per i biancoverdi

La partita in programma all' Allianz Parque mette in palio un biglietto valido per le semifinali di Coppa del Brasile . In campo scenderanno due squadre della stessa città, da una parte il Palmeiras padrone di casa mentre dall'altra c'è un Sao Paulo che proverà in tutti i modi a difendere il vantaggio di una rete (1-0) acquisito nel match d'andata.

La compagine biancoverde in casa è reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto in campionato contro il Flamengo mentre nelle precedenti 10 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare ben 8 vittorie (in 5 di queste il Palmeiras è riuscito a segnare almeno due reti in più dei suoi avversari), 1 pareggio e 1 sconfitta (contro il Botafogo capolista per 1-0).

Il Sao Paulo in questa prima parte di stagione sta trovando diverse difficoltà a vincere in trasferta. Il club rossonero fuori casa in campionato vanta soltanto 4 pareggi e 3 sconfitte con solamente 4 reti all'attivo e 7 al passivo.

Il Palmeiras proverà a ribaltare il risultato dell'andata

Le quote pendono tutte dalla parte della squadra allenata da Abel Ferreira, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.55, la "X" si gioca a 3.60 mentre il "2" vale circa 5.25. Il Palmeiras scenderà in campo con la consapevolezza di poter soltanto vincere, un gol dei biancoverdi nella prima frazione di gara moltiplica la posta per 1.75. L'opzione "Squadra 1 segna nei due tempi: Si" è proposta a 2.65 mentre la più generica "combo" che lega l'Over 0,5 primo tempo all'Over 0,5 secondo tempo paga 1.80.