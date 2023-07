Copa Sudamericana, ecco il pronostico e le statistiche di Libertad-Tigre

Retegui e compagni (secondi classificati nel gruppo D della Copa Sudamericana) non partono con i favori del pronostico e dovranno impegnarsi a dovere per riuscire a fermare un Libertad che è stato capace di terminare al primo posto l'Apertura della Primera Division (51 punti conquistati con 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Libertad favorito in casa

Il Tigre con l'1-0 inflitto all'Instituto (a segno Retegui) è riuscito a mettere la parola fine a una serie di sconfitte consecutive che in trasferta andava avanti ormai dal 13 maggio scorso (5 ko di fila tra campionato e coppa). Per i principali bookie il Libertad parte favorito a 1.85 mentre il successo degli argentini si gioca mediamente a 3.65. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro non si può escludere del tutto.