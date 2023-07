Pronostico Shelbourne-Bohemians, possibile l'Over 1,5 al 90'

La 24ª giornata del campionato irlandese sta per cominciare. Al " Tolka Park " di Dublino scendono in campo lo Shelbourne e il Bohemians . La compagine allenata da Damien Duff nelle ultime 10 partite ha fatto registrare dei buoni risultati, lo Shelbourne con 13 reti all'attivo e 6 al passivo è riuscito a conquistare la bellezza di 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

Curioso il caso del Bohemians, i rossoneri sono la terza miglior squadra per rendimento esterno (18 punti totalizzati in 12 match) ma in trasferta mancano all'appuntamento con i tre punti da ben 6 incontri consecutivi (3 pareggi e 3 sconfitte).

Almeno due reti al 90', scopri la quota dell'Over 1,5

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, occhio al segno X che con lo Shelbourne in campo è già uscito in 10 gare su 23 (il pareggio al 90' si gioca a 2.95). I bookie pendono dalla parte dell'Under 2,5 ma una volta analizzati i recenti risultati ottenuti dalle due squadre (le ultime 3 sfide interne dello Shelbourne e ben 4 delle precedenti 5 trasferte del Bohemians sono terminate con almeno due reti) è lecito provare l'Over 1,5 in lavagna a circa 1.50.