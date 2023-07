Premier Division, UC Dublino-Drogheda: quote e pronostico del match

La crisi dell' Uc Dublino non sembra conoscere la parola fine. L'undici guidato dalle direttive di Andrew Myler dopo aver perso per 4-0 contro lo Shelbourne è scivolato a -14 dal penultimo posto, una posizione che permetterebbe a Jake Doyle e compagni di disputare lo spareggio salvezza al termine della stagione.

Per l'Uc Dublino la sfida con il Drogheda (terz'ultimo) è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. I "Boynesiders" hanno al momento ben 16 punti di vantaggio sull'ultima posizione e con 12 gol fatti e 16 subiti sono riusciti ad evitare la sconfitta in 7 trasferte su 11 (3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

In casa l'Uc Dublino ha segnato soltanto 7 gol e con 22 reti al passivo in 11 match viaggia a una media di esattamente due gol subiti a partita.

Esito scontato per le quote, scopri il pronostico

Le quote pendono tutte dalla parte del Drogheda, il successo della squadra allenata da Kevin Doherty all'UCD Bowl di Dublino moltiplica la posta solamente per 1.40. Gli ospiti in ben 9 delle precedenti 10 trasferte disputate hanno fatto registrare il "Multigol Ospite 1-2", un'opzione proposta in lavagna a circa 1.70. La "combo" che lega invece il "2" al Multigol 1-3 raddoppia mediamente una qualsiasi puntata.