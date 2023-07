Liga Profesional, quote equilibrate in Sarmiento-Velez

Il Velez ora proverà a far punti anche contro un Sarmiento che nelle ultime 3 gare disputate in campionato non solo ha sempre perso ma non è riuscito neanche a segnare un gol. Statistiche alla mano nota che il Sarmiento nelle precedenti 10 giornate ha regalato l'Under 2,5 in 9 occasioni ed in casa ha centrato l'Over 2,5 soltanto in 3 incontri su 11.

Poche reti nell'aria

Le quote di questo match non si sbilanciano e propongono il segno 1 a 2.50, la "X" a 2.70 e il "2" a 2.85. La possibilità che il confronto tra le due compagini termini con al massimo due reti al novantesimo moltiplica la posta per circa 1.40 mentre il Multigol 1-2 è in lavagna a 1.70.