Pronostici Liga Profesional, statistiche e quote di Huracan-Talleres Cordoba

Il programma della 25ª giornata della Liga Profesional argentina prevede il confronto tra l' Huracan (penultimo della classe con soli 19 punti conquistati) e il Talleres Cordoba . La formazione ospite al momento occupa la 2ª posizione in classifica e cercherà di vincere per provare ad accorciare le distanze dal River Plate capolista e mantenere a debita distanza il San Lorenzo , squadra che attualmente occupa il terzo posto con solamente due punti in meno dei bianconeri.

Il ruolino di marcia esterno del Talleres Cordoba parla in maniera molto chiara: la squadra allenata da Javier Gandolfi con 22 reti all'attivo (miglior attacco esterno del torneo) e 12 al passivo è riuscita ad evitare la sconfitta in ben 9 trasferte (6 vittorie e 3 pareggi) su 11.

L'Huracan in casa ha totalizzato la maggior parte dei suoi punti (13 su 19 grazie ai 3 successi e i 4 pareggi ottenuti nelle prime 11 gare interne) ma non è mai riuscito a vincere nelle precedenti 4 sfide disputate davanti ai propri tifosi.

I bianconeri meritano fiducia, scopri il pronostico

La partita in programma a Buenos Aires vede il Talleres Cordoba partire leggermente con i favori del pronostico. Il segno 2 è proposto mediamente a 2.50 ma se si vogliono correre meno rischi si può provare la "combo" X2+Multigol 1-4 in lavagna a circa 1.85.

L'Huracan nelle precedenti 6 gare di campionato disputate al "Tomas Adolfo Duco" non ha mai subito più di un gol. L'Over 1,5 Ospite in controtendenza moltiplica la posta per 2.85.