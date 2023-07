Liga Profesional, quote e statistiche di Belgrano-San Lorenzo

I "Pirati" in classifica hanno 8 punti in meno del San Lorenzo ma in casa potrebbero comunque riuscire a sorprendere la retroguardia rossoblù. Il Belgrano nelle prime 11 gare disputate davanti al proprio pubblico, spinto anche dalle 8 reti realizzate da Pablo Vegetti (l'attaccante argentino è già a quota 13 gol in questo torneo), ha fatto registrare la bellezza di 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Un ruolino di marcia sicuramente da non trascurare per un San Lorenzo che in trasferta ha centrato il successo soltanto in 3 match su 11.

Belgrano favorito, scopri il pronostico

Dando un rapido sguardo alle quote di questo incontro si nota subito come sia il Belgrano la squadra a partire con i favori del pronostico. Il successo dei biancocelesti moltiplica la posta per circa 1.95 mentre la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5 (il Belgrano in casa ha terminato un solo match con più di 3,5 reti al novantesimo) è in lavagna solamente a 1.40. L'accoppiata 1X+Multigol 1-3 invece regala una quota pari a 1.85.